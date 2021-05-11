Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı
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Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 16,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 12,3 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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