Sanayi sitesinde drift yapan sürücü ve araç sahibine 12 bin lira ceza

AFYONKARAHİSAR'da otomobille sanayi sitesinde drift yaptığı anlar kameraya yansıyan H.K. ile araç sahibine 12 bin 96 lira para cezası kesildi.

AFYONKARAHİSAR'da otomobille sanayi sitesinde drift yaptığı anlar kameraya yansıyan H.K. ile araç sahibine 12 bin 96 lira para cezası kesildi.

Olay, 30 Nisan günü Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü kısıtlama nedeniyle yolların boş olduğu sanayi sitesinde drift yaptı. Yaklaşık 500 metrelik yol üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, ardından bölgeden uzaklaştı. Sanayi sitesinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, sürücünün park halindeki bir araca çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulduğu görüldü.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 09 UD 058 plakalı otomobilin sahibi E.K. ile sürücü H.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan E.K. ve H.K., Kocatepe Polis Merkezi'ne getirildi. İfadeleri alınan E.K. ve H.K.'ye ilgili trafik ve kabahatler kanunu gereği toplam 12 bin 96 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER