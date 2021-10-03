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Sanayi esnafından spora destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sanayi esnafından spora destek

Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde hizmet veren bir iş yeri 1299 Bilecikspor U13 takımına destekte bulundu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde hizmet veren bir iş yeri 1299 Bilecikspor U13 takımına destekte bulundu.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde hizmet veren Murat Gür isimli esnaf 1299 Bilecikspor U13 takımının antrenman formalarını yaptırdı. Gençlere destek olunması gerektiğini söyleyen Gür, "Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1299 Bilecikspor takımızın alt yapısına destek olmak istedik. Onların belirlediği bir altyapı takımına antrenman formalarını yaptırdık. Benim buradan ricam tüm esnaf arkadaşlarımız sportif anlamda ayakta kalmaya çalışan takımlarımıza destek olması. Bu tür altyapılarda çocuklarımız kötü alışkanlıklarından uzak durması için önemli. Ben tekrar 2 hafta sonra başlayacak Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1299 Bilecikspor kulübü ve tüm takımlarımıza başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

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