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Sanatçılar ve zanaatkârlar bu sergide bir arada

İstanbul Modern'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.

02.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:05
Sanatçılar ve zanaatkârlar bu sergide bir arada

'in Ekim 2018'de İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlattığı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu.

Kaynak: Dunya.com

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