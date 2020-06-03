"Sanal fuar yazılımları yüzde 300 büyüyecek" Kovid 19 salgını sonrası 145 milyar dolar değerinde fuarın askıya ayındığını belirten Gökmen Özdemir, "Askıya alınan fuarların yüzde 10'u sanal fuara evrildi talep artmaya devam ediyor.

Kovid 19 salgını sonrası 145 milyar dolar değerinde fuarın askıya ayındığını belirten Gökmen Özdemir, "Askıya alınan fuarların yüzde 10'u sanal fuara evrildi talep artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı teşvik paketiyle birlikte büyüme beklentimizi yüzde 300'e çıkarmış durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sanal fuar yazılımlarına teşvik paketi açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da detaylandırdığı destek paketinde 100 bin dolar değerindeki teşvik, Sanal fuar yazılımlarının yüzünü güldürdü. Yerli Sanal Fuar yazılımını hayata geçiren Endless Fairs Kurucusu Gökmen Özdemir, "145 Milyar dolar değerinde askıya alınan fuarların yüzde 10'nu sanal fuarlara evrilmeye başladı. Bu anlamda 145 milyar doların içerisinde dünyada sanal fuarların yeri yüzde 10 kadar arttı diyebiliriz. Türkiye'de ise durum henüz kabullenme sürecinde ancak bu durumda bile ülke içerisinde sanal fuarlara olan talep 10-15 katına çıktı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının açıkladığı teşvik paketiyle birlikte büyüme beklentimizi yüzde 300'e çıkarmış durumdayız. Hem ihracat kanalında hem de fiziki fuarlarda kısa dönemli de olsa sanal fuarlar organize edilmesi büyük bir adım" dedi.

2020 yılında Sanal Fuarlar yaklaşık yüzde 30 büyüyecek

Dünyada Sanal Fuar sektörünün hızla büyüdüğünü dile getiren Gökmen Özdemir, "Dünyada fuarcılık sektörü yaklaşık 325 milyar dolar değer üretiyor. Pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de fuarcılık sektörü. Dünyada dijital dönüşümün hızla ilerlediğini biliyorduk ancak Koronavirüs salgını sonrasında bu dönüşümün neredeyse ikiye katlandığını gördük. Fuarcılık sektöründe de dijital dönüşüm hızla ilerlemeye kaydediyor. Sanal fuarlar, aslında yaklaşık 10 yıldır yapılıyor ancak yaşanan iptaller ve ertelemeler doğrultusunda fiziki fuarcılık sektörü yüzünü sanala çevirmeye başladı. Bu dönüşümle birlikte Sanal Fuarların sene sonuna kadar yaklaşık yüzde 30 büyüyeceğini ön görüyoruz. Bu umut vaat edici bir veri. Türkiye'de ise henüz yeni tanınmaya ve kabul görmeye başlandığı için büyüme rakamı neredeyse yüzde 300'ü görecek." dedi - İSTANBUL

Kaynak: İHA