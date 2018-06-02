Samsunspor'un Şirketleşmesi Kararı Alındı

Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Samsunspor'da başkanlığa, 13 yıl aradan sonra İsmail Uyanık yeniden seçildi.

Yaklaşık 4 ay önce başkanlığa aday çıkmaması nedeniyle kayyum heyetine devredilen Samsunspor'da olağanüstü kongre gerçekleştirildi.

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda yapılan genel kurulda 13 yıl önce görevi bırakan İsmail Uyanık, yeniden başkan adayı oldu.

Faaliyet ve mali raporların okunduğu genel kurulda, kulübün 55 milyon lira borcu bulunduğu belirtildi.

Genel kurulda verilen önerge doğrultusunda delegelerin tamamının oyu ile Samsunspor'un şirketleşmesi yönünde karar alındı.

Daha sonra yapılan seçime tek aday olarak katılan Uyanık, başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Ali Kemal Gedikli, Bilal Akşanlı, Cem Arslan, Emin Kar, Erdem Eymen, Haluk Tan, Kadir Gürkan, Mehmet Aydın, Mustafa Mertcan, Osman Arslan, Salih Çakır, Suat Çakır, Tahsin Kosif ve Tarık Darende'den oluştu.

Genel kurula MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları, genel kurul üyeleri ile taraftarlar katıldı.