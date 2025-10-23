Haberler

Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi puan durumu ne, Samsunspor ilk 8'e girdi mi?

Güncelleme:
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, 19.45 seansında oynanan 9 maçla birlikte başladı. Peki, Samsunspor'un bu turnuvadaki puan durumu nasıl şekillendi, temsilcimiz ilk 8 sıraya girebildi mi?

Avrupa futbolunda üçüncü seviye organizasyon olarak kabul edilen UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları, 19.45'te başlayan dokuz maçla start aldı. Peki, Samsunspor'un gruptaki son durumu ne, kırmızı-beyazlı ekip ilk 8 içerisine adını yazdırabildi mi?

SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova deplasmanına çıkan Samsunspor, Musaba'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova deplasmanına çıkan Samsunspor, Musaba'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KIEV MAÇI 11'LER

Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavayev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Buyalskiy, Voloshyn, Ogundana, Guerrero

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta karşılaşması olan Samsunspor-Dinamo Kiev mücadelesi, 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Mücadele büyük bir heyecana sahne olurken taraftarlar, takımının sahadan galibiyetle ayrılması için tribünleri doldurdu.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, futbolseverlerle Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak buluşuyor. Karşılaşma, hem ulusal hem de dijital platformlarda geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

CANLI PUAN DURUMU:

Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi puan durumu ne, Samsunspor ilk 8'e girdi mi?

title
