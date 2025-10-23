Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi puan durumu ne, Samsunspor ilk 8'e girdi mi?

Avrupa futbolunda üçüncü seviye organizasyon olarak kabul edilen UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları, 19.45'te başlayan dokuz maçla start aldı. Peki, Samsunspor'un gruptaki son durumu ne, kırmızı-beyazlı ekip ilk 8 içerisine adını yazdırabildi mi?

SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avrupa mücadelesine başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşısında istediği sonucu elde edemedi. İlk maçta sahasında 2-1'lik mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Ancak Samsunspor, Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkını kazandı.

Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova deplasmanına çıkan Samsunspor, Musaba'nın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KIEV MAÇI 11'LER

Samsunspor : Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavayev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Buyalskiy, Voloshyn, Ogundana, Guerrero

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta karşılaşması olan Samsunspor-Dinamo Kiev mücadelesi, 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Mücadele büyük bir heyecana sahne olurken taraftarlar, takımının sahadan galibiyetle ayrılması için tribünleri doldurdu.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı, futbolseverlerle Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak buluşuyor. Karşılaşma, hem ulusal hem de dijital platformlarda geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

CANLI PUAN DURUMU: