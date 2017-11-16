Samsunspor'u Sakatlıklar Zorluyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu, beş futbolcunun sakat olmasının kendilerini zorlayacağını söyledi.



İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına takımın son durumu hakkında bilgi verdi.



Milli arada iki hazırlık maçı yaptıklarını belirten Engin İpekoğlu, sakat oyuncular nedeniyle Adanaspor maçına istedikleri düzeyde hazırlanamadıklarını söyledi.



Kenan Karışık, Ahmet Cebe, Ayite, Angan ve Ramazan Övünç'ün sakatlıklarının bulunduğunu aktaran İpekoğlu, "Çağrı Ortakaya kart cezalısı. Bunlar bizim önemli oyuncularımız. Kenan Karışık ve Çağrı Ortakaya kesinlikle Adanaspor karşısında forma giyemeyecek ama diğer oyuncularımız için kararı maç günü vereceğiz. Beş oyuncunun sakat olması bizi sıkıntıya sokuyor." ifadelerini kullandı.



Adanaspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğuna işaret eden İpekoğlu, "Ama hedefe varmak istiyorsak, özellikle iç sahada yaptığımız maçları kazanma zorunluluğumuz var. Dileğimiz sahadan 3 puanla ayrılmak. Taraftarlarımıza da büyük görev düşüyor. Maçın sonuna kadar bizi sabırla desteklemeliler. Çünkü golün ne zaman geleceği belli değil." yorumunu yaptı.



Adanaspor maçı hazırlıkları



Kırmızı-beyazlı ekip, 19 Kasım Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör İpekoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma koşusu, kültür fizik ve pas çalışması yaptı.



Antrenmana sakatlığı devam eden Kenan Karışık katılmadı, Ahmet Cebe, Ayite, Angan ve Ramazan Övünç ise hafif bir çalışma gerçekleştirdi.



Öte yandan Samsunspor taraftar grubu, 14 yaşında kemik kanserine yakalanan Kadircan Bahar'ı moral vermek amacıyla antrenmanda ağırladı.



Engin İpekoğlu, Bahar ile ilgilenerek forma ve eşofman takımı hediye etti. Futbolcular da Kadircan ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.