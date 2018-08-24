Samsunspor Şova Hazırlanıyor

Samsunspor Kulübü, yeni sezon öncesi görkemli bir törenle sezon açılışı yapacak. Görsel şovların ardından Yeni Orduspor ile bir de hazırlık maçı yapılacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, İsmail Uyanık'ın 13 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa dönmesiyle birlikte ciddi bir yapılanma içine girdi. Gerçekleşen transferlerle bu ligde kalıcı olmak istemediğini ortaya koyan ve her anlamda yenilenen kadrolarıyla şehirde heyecan oluşturan kırmızı-beyazlılar, sezon açılışını 26 Ağustos Pazar günü Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapacak.

Yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdüren ve bu sabah laktat testinden geçen Samsunspor'un açılışla ilgili programı da netleşti. Buna göre saat 18.00'de başlayacak olan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterisi ile devam edecek. Daha sonra sahaya kurulacak platforma alt yapı takımlarından başlayarak A Takım'a kadar tüm futbolcular tek tek tanıtılacak. Yönetim takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapılacak. Başkan İsmail Uyanık ve protokol konuşmalarının ardından 19.30'da müzik şovları ile açılış programı sürecek. Saat 20.00'de ise 3.Lig ekiplerinden Yeni Orduspor ile hazırlık maçı oynanacak. Karşılaşmanın devre arasında da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı folklor ekibinin Samsun yöresi gösterisi sunulacak. - SAMSUN