Samsunspor Panathinaikos CANLI izleme linki var mı? Samsunspor Panathinaikos maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Bu akşam oynanacak olan Samsunspor – Panathinaikos mücadelesi heyecanı doruğa çıkaracak. Futbol tutkunlarının merak ettiği yayın bilgileri de belli oldu. Karşılaşmanın ekranlara hangi kanalda geleceği ve canlı yayın bağlantısına dair tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında futbolseverlerin merakla beklediği eşleşmelerden biri Samsunspor ile Panathinaikos arasında oynanacak. Mücadele öncesinde en çok gündeme gelen konuların başında ise yayın detayları yer alıyor. Taraftarların aklındaki temel soru, "Karşılaşma canlı olarak izlenebilecek mi, hangi kanalda yayınlanacak?" oldu.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Samsunspor ile Panathinaikos arasında oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden izleyebilecek.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Mücadele 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. HT Spor; Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227, Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz şekilde takip edilebilecek.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS MAÇI SKOR BİLGİSİ

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor bulunmamaktadır. Maçın oynanmasının ardından güncel skor bilgileri paylaşılacaktır.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesi, Samsun'da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

