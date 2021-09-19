- Metin Diyadin: "2 puan kaybettik"

SAMSUN - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 3 puanı hak ettikleri Samsunspor maçında 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 3 puanı son dakikalarda yediği golle kaçırdı. 2-2 biten maçın ardından açıklamalarda bulunan Diyadin, karşılaşmayı değerlendirdi.

"3 puan hak ettiğimiz maçta 2 puan kaybettik"

İyi oynamalarına rağmen son dakikalarda gelen gole engel olamadıklarına değinen Metin Diyadin, "Oyuncularımıza rakibin zaaflarını anlatmıştık. Çok doğru oynadığımızda gol pozisyonuna gireceğimizi biliyorduk. Özellikle kontra ataklarla nitekim bol pozisyon bulduk. Maçın ilk yarısı bizim lehimize 3-1 veya 4-1 gibi bitmesi gerekirdi. İkinci yarının başında biraz Samsunspor'un baskısı olsa da yine birçok pozisyon bulduk. Dakika 70-75'e geldiğinde normalde maçın 3-1 veya 4-1 gibi bir skora gelmesi ve maçın bitmesi lazımdı. Bu tip goller kaçırdığımız zaman bu ligde son dakika sürpriz goller olabiliyor. Bunun için çok üzgünüz. Gol pozisyonu olarak çok pozisyona girdik. Oyunu disiplini oynadık ve planladığımız gitti her şey. Hak ettiğimiz maçta 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.