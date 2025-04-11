İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt
Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı

Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Samsunspor Galatasaray maçı kadrolar belli oldu mu?

Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Samsunspor Galatasaray maçı kadrolar belli oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Samsunspor – Galatasaray maçı, hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki dengeyi etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. 11 Nisan 2025 Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde, futbolseverler "Samsunspor – Galatasaray muhtemel 11'ler" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler, her iki takımın da sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağını gösteriyor. Bu bilgiler, teknik direktörlerin stratejileri hakkında ipuçları verirken, taraftarların da heyecanını artırıyor. Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler, maçın başlamasına kısa bir süre kala futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, Samsunspor Galatasaray maçı kadrolar belli oldu mu?

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI KADROLAR BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü(Bugün) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın 11'leri henüz belli olmadı.

Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Samsunspor Galatasaray maçı kadrolar belli oldu mu?

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Holse, Soner Aydoğdu, Schindler, Emre (Ntcham), Muja, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai (Cuesta), Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Osimhen, Barış.

İlgili Haberler
Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Samsunspor - Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var mı?Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI nasıl izlenir? Samsunspor - Galatasaray maçı şifresiz izleme linki var mı?
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.