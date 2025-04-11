Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Samsunspor Galatasaray maçı kadrolar belli oldu mu?

Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler, her iki takımın da sahaya nasıl bir dizilişle çıkacağını gösteriyor. Bu bilgiler, teknik direktörlerin stratejileri hakkında ipuçları verirken, taraftarların da heyecanını artırıyor. Samsunspor Galatasaray muhtemel 11'ler, maçın başlamasına kısa bir süre kala futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, Samsunspor Galatasaray maçı kadrolar belli oldu mu?

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI KADROLAR BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü(Bugün) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın 11'leri henüz belli olmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Holse, Soner Aydoğdu, Schindler, Emre (Ntcham), Muja, Mouandilmadji.

Galatasaray: Muslera, Sallai (Cuesta), Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Osimhen, Barış.

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