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Samsunspor Erkanat'ı andı

Samsunspor Erkanat'ı andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkan Yardımcılığı görevindeyken korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, vefatının 1. yıl dönümünde Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkan Yardımcılığı görevindeyken korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, vefatının 1. yıl dönümünde Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Merhum Mustafa Kemal Erkanat için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu. Kabir ziyaretine, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Başkan Yardımcısı Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan, Teknik Direktör Fuat Çapa, Genel Kaptan Cenk İşler, Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar, kulüp ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, Erkanat'ın ailesi ile futbolcu ve taraftarlar katıldı. - SAMSUN

Samsunspor Erkanat'ı andı

Samsunspor Erkanat'ı andı

Samsunspor Erkanat'ı andı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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