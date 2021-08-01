Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, defans oyuncusu Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, son olarak Hannover 96 forması giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"
Barış Başdaş, Türkiye'de son olarak Karagümrük formasını giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş