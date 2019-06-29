Samsunspor'da Uyanık yeniden başkanlığa seçildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İsmail Uyanık, yeniden başkanlığa seçildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda yapılan genel kurulda önce divan kurulu seçimi yapıldı. Ardından faaliyet ve mali raporlar okunarak ibra edildi.

Kongrede tüzük değişliği yapılarak 15-18 yaş arasında kişilerin de kulübe aidat ödemeksizin üye olması yönünde karar alındı.

Genel kurulda tek liste giren İsmail Uyanık, yeniden başkanlığa seçildi.

Uyanık, burada yaptığı konuşmada, Samsunspor'un layık olduğu Süper Lig'e çıkması için gerekli transfer çalışmalarını yaptıklarını belirterek, 2 yıl içinde Süper Lig'de olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleri ise şöyle oluştu:

"Ali Kemal Gedikli, Aykut Çepni, Ayşegül Özkaraduman, Berati Olgun, Galip Asal, Haluk Tan, İshak Memişoğlu, Kadir Gürkan, Mehmet Karanmangil, Mehmet Hayri Şen, Metin Köksal, Osman Arslan, Suat Çakır, Osman Yılmaz, Tahsin Kosif ve Serdar Bayramkaya."

Kongreye Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA