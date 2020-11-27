Samsunspor'da golcü sıkıntısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsunspor'da golcü sıkıntısı

27.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:39
Samsunspor'da golcü sıkıntısı

Samsunspor'da uzun süren tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) aynı bölgeden tekrar sakatlandığı belirtildi.

Samsunspor'da uzun süren tedavisi tamamlandıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Antonio Manuel Fernandes Mendes'in (Tomane) aynı bölgeden tekrar sakatlandığı belirtildi.

Sezon başında Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızıl Yıldız takımından büyük umutlarla transfer edilen forvet oyuncusu Tomane, bu sezon kırmızı-beyazlı ekiple sadece 3 maça çıkıp, 1 gol atma başarısı gösterdi. Toplam 261 dakika forma giyebilen yıldız oyuncu, son olarak 4 Ekim'de Akhisarspor karşılaşmasında görev almıştı. Samsunspor, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Tomane'nin eski sakatlık bölgesinde tekrar ağrı olduğunu belirtti.

Samsun ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir mektup daha: Sende beni öldürtecek yürek var mı?
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir mektup daha: Sende beni öldürtecek yürek var mı?

"25 Kasım 2020 tarihinde yapılan antrenmanda eski sakatlık bölgesinde ağrısı olan Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane)'in tedavisine başlanmıştır. Yapılacak ek kontroller sonucunda oyuncumuzun tedavi süreci şekillenecektir." - SAMSUN

Samsunspor'da golcü sıkıntısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsunspor'da futbolcu testlerinin tamamı negatif çıktı
Samsunspor'da futbolcu testlerinin tamamı negatif çıktı
Samsunspor'da Tomane sevinci
Samsunspor'da Tomane sevinci
Samsunspor'da korona vakalarında son durum
Samsunspor'da korona vakalarında son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç İlham Aliyev Osman Kavala İbrahim Aydemir
Magazin Enes Batur Cem Yılmaz Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kasım Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsunspor'da golcü sıkıntısı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 16:44:52. #1.15#
title