Samsunspor'da Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı
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Samsunspor'da Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı

Samsunspor'da Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da yeni transferler Moryke Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da yeni transferler Moryke Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı.

Ligin en fazla transfer yapan takımlarından biri olan Samsunspor'da lisansı çıkartılmayan son 2 isminde lisansı çıkartıldı. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Yemi Malatyaspor'dan ayrılan Moryke Fofana ve Olympique Lyon'dan transfer edilen Melih Altıkulaç'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu listesine eklendi. Bu isimlerin de listeye eklenmesiyle Samsunspor'da bu sezon transfer edilen 20 futbolcunun da lisansları çıkartılmış oldu.

TFF listesinde ismi bulunan oyuncular

Samsunspor'un TFF'ye verdiği oyuncu listesinde; Alaaddin Okumuş, Alen Melunovic, Ali Kılıç, Ali Ülgen, Alp Tutar, Antonio Manuel Mendes (Tomane), Atakan Özdemir, Aykut Özer, Barış Başdaş, Berk Taşkın, Cihan Kahraman, Erald Çinari, Ertekin Kurumehmetoğlu, Furkan Güneş, Gökhan Karadeniz, Hasan Kılıç, Hüseyin Öztürk, Kevin Boli, Mehmet Akyüz, Melih Altıkulaç, Melih Okutan, Moryke Fofana, Muhammet Özbaskıcı, Nurullah Aslan, Osman Çelik, Polat Yaldır, Recep Burak Yılmaz, Semih Altıkulaç, Soner Gönül, Ismael Diomande, Vukan Savicevic, Yasin Öztekin ve Yunus Emre Çift bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşmeleri bulunan Dja Djedje, Ange Plumain ve Nadir Çiftçi'nin ise lisansları çıkartılmadı ve kendilerine kulüp arıyorlar. - SAMSUN

Samsunspor'da Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı
Samsunspor'da Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı
Samsunspor'da Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsunspor'da Fofana ve Melih Altıkulaç'ın lisansı çıkartıldı - Haberler Spor
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