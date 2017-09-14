- Samsunspor, Altınordu mesaisinde

Ramazan ve Ayite umutlu konuştu



SAMSUN - Altınordu maçına hazırlanan Samsunspor'da futbolcular Jonathan Ayite ve Ramazan Övüç, iddialı açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligde kendi sahasında oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarına, Nuri Asan Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman, gol çalışması ile sonlandı. Antrenmanda A takıma yükselen genç oyuncular Furkan Yıldırım, Furkan Uysal ve Enes İslam İlkin'in yeni kesilen saçları ise futbolcular arasında komik anlar yaşanmasına neden oldu.

Ramazan Övüç: "Benim de önceden saçlarımı keserlerdi"

Kendisinin de genç yaşlardayken futbolcu ağabeyleri tarafından saçlarının kesildiğini ifade eden Ramazan Övüç, "Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Bu hafta oynayacağımız Altınordu, genç ve çok mücadele eden bir takım. Biz de sahada 90 dakika mücadele veriyoruz. Gol atma noktasında eksikliklerimiz var. Onları da düzeltmek için çalışıyoruz. Daha tam hazır değiliz. Sezon başındayız. Şampiyonluk yolunda bu maçı kesinlikle almak zorundayız. Bu maçtan 3 puan alıp, önümüzdeki haftalarda da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Sezon başı olduğu için benim de biraz eksikliklerim var. Daha çok çalışıp, Samsunspor'a daha çok katkı vermek istiyorum. Zaman geçtikçe sahada göstereceğim bunu. Her takımda olduğu gibi benim de saçlarım kesiliyordu. Biraz yaşlandık gibi olunca benim saçlarım kesilmedi. Bence gençlerin saçının kesilmesi iyi bir şey. Onların da hoşuna gitti. Böylelikle takımca birbirimize daha çok samimi oluyoruz. Allah'ın izniyle Altınordu galibiyetini genç arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Saçlarını kestirdiler ama biz de galibiyet için onlara söz verdik" dedi.

Ayite: "Gol atarak takıma katkı sağlamak istiyorum"

Kaç gol atacağını söylemek istemediğini belirten siyahi forvet Ayite ise, "Samsun'da gayet iyi karşılandım. Herhangi bir olumsuzluk görmedim. Takımın durumu da gayet iyi. Burada çok mutluyum. Beni Türkiye'de tanıyorlar. Belirli bir gol sayısı vermek istemiyorum. Ben bir golcüyüm. Amacım gol atmak. Takım iyi olduğu sürece ben de iyi olurum. Amacım gol atmak ve takımın başarısına katkı sağlamak" diye konuştu.

Futbolcular, saçları kazıtılan genç futbolcular ile antrenman öncesinde fotoğraf çektirip, şakalaştı.