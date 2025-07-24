Samsunspor Almere maçı nerede oynanacak, Samsun'da mı oynanacak?

Samsunspor – Almere City dostluk maçı Cuma günü oynanacak. Bu karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen izleyiciler için maçın yayın kanalı ve platform bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Peki, bu hazırlık maçı Samsun'da mı oynanacak, yoksa farklı bir şehirde mi düzenlenecek? Detaylar haberimizde.

SAMSUNSPOR – ALMERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor, hazırlık karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Almere City ile kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise bu dostane mücadelenin nerede yapılacağını ve karşılaşmanın Samsun'da mı oynanacağını merak ediyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Hazırlık sürecinde önemli bir yere sahip olan bu mücadele, 25 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 14:30 olarak duyuruldu. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin bu saatte ekran başında olmaları tavsiye ediliyor.

MAÇ NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Samsunspor ile Almere City arasındaki karşılaşma, Portekiz'in Faro kentinde yer alan Estádio de São Luís Stadyumu'nda oynanacak. Her iki takım da yeni sezona hazırlık kapsamında bu tesiste sahaya çıkacak. Maçın Samsun'da oynanmayacağı kesinleşmiş durumda.

YAYIN BİLGİSİ VAR MI?

Bu özel hazırlık mücadelesi için herhangi bir resmi yayıncı açıklanmadı. Dolayısıyla karşılaşma televizyon kanallarında şifresiz olarak yayınlanmayacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için şu an için açık bir yayın alternatifi bulunmuyor.

SAMSUNSPOR – ALMERE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Samsunspor ile Almere City, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu mücadeleyi canlı izlemek için maçın ne zaman oynanacağını ve detaylarını merak ediyor.



MAÇ GÜNÜ VE SAATİ NE?

Samsunspor – Almere hazırlık karşılaşması, 25 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 14:30'da başlayacak. Futbolseverler bu saatte ekran başında olmalı.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM NEREDE?

Hazırlık mücadelesi Portekiz'in Faro kentinde yer alan Estádio de São Luís Stadyumu'nda gerçekleşecek. İki takım da burada sezona hazırlanmak adına sahaya çıkacak.