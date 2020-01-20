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Samsung İnovasyon Kampüsü ilk eğitimine başlıyor

Samsung'un UNDP, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği Samsung İnovasyon Kampüsü, nesnelerin internetinin kapsamlı şekilde ele alınacağı ilk eğitimine başlıyor.

20.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:59
Samsung İnovasyon Kampüsü ilk eğitimine başlıyor

'un UNDP, ve 'yla birlikte hayata geçirdiği Samsung İnovasyon Kampüsü, nesnelerin internetinin kapsamlı şekilde ele alınacağı ilk eğitimine başlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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