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Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programı ile gençler geleceğe imza atacak!

Samsung'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği "Samsung İnovasyon Kampüsü" eğitim programı için imza töreni gerçekleştirildi.

18.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:39
Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programı ile gençler geleceğe imza atacak!

'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ve 'yla birlikte hayata geçirdiği "Samsung İnovasyon Kampüsü" eğitim programı için imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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