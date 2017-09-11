Samsung'dan Yeni Mobil İşlemciler Geliyor!

Akıllı telefonlarına kendi üretimi olan Exynos işlemciler ile güç veren Samsung"un, 7 nm üretim sürecine geçiş için 7 milyar dolara yakın bir yatırım yapacağını geçtiğimiz aylarda sizlere duyurmuştuk.



Bugün yapılan basın açıklaması ile birlikte 7 nm üretim süreci hakkında bilgi verilirken, şirketin bunun öncesinde orta ve üst seviye akıllı telefon ailesi için 11 nm işlemci üretimi gerçekleştireceği açıklandı.



Samsung, 11 nm işlemci üretimine başlıyor!



Hazırlıkların tamamlandığını ve 2018 yılının ilk yarısından itibaren 11 nm FinFET fabrikasyon süreci ile işlemci üretimi gerçekleştireceğini açıklayan Samsung, yeni 11 nm"lik işlemcilerin 14 nm"lik işlemcilere kıyasla yüzde 15 daha fazla performans ve yüzde 10 enerji tasarrufu sunacağını belirtiyor.







Bu sayede orta segmentin en popüler akıllı telefonları olan Galaxy A ve J serisinin ilerleyen dönemde çok daha fazla performans ve pil ömrü sunan modeller ile karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.



11 nm üretim sürecini yol haritalarını eklediklerini belirten Samsung tepe yöneticilerinden Ryan Lee, bunun yanı sıra planlarının 3 yıl içerisinde 14 nm"den 11, 10, 8 ve 7 nm"ye kadar uzanmak olduğunu ifade ediyor.