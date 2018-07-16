Samsun'u Atletizm Finallerinde Asarcık Temsil Edecek

Samsun'un ev sahipliği yaptığı, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüpler Arası 1. Lig Atletizm Eleme Yarışmaları tamamlandı. Yarışmada Samsun'u temsilen katılan Asarcık Gençlik Spor Kulübü aldığı başarılı derece ile final müsabakalarında Süper Lig'e çıkmak için yarışacak.

İlkadım Atletizm Pisti'nde 14-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Spor Toto Kulüpler Arası 1. Lig Atletizm Eleme Yarışmaları'na 15 erkek ve 7 bayan takımı olmak üzere yaklaşık 300 sporcu katıldı. Yarışmada Samsun'u temsilen katılan Asarcık Gençlik Spor Kulübü aldığı derece ile 3-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak final müsabakalarında Süper Lig'e çıkmak için yarışacak.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, yarışmalar sonrası sporcuları tebrik etti. - SAMSUN