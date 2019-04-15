Samsun Otomobil Çobana ve Koyunlarına Çarptı

Otomobil çobana ve koyunlarına çarptı

Samsun'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 2 koyun telef olurken, çoban ise ağır yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık Karayolu Kumköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayvacık istikametine seyir halinde olan 55 GU 269 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Alkan (57) yola çıkan koyunları görünce panikleyerek aniden frene bastı ve yol kenarında bulunan su kanalına girdi. Önündeki aracın ani fren yapması ile direksiyon hakimiyetini kaybeden 57 AS 317 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Meçin (49) de koyunların çobanı Ali Öztürk (33) ve 2 koyuna çarptı. Koyunlar telef olurken, Öztürk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan ilk müdahaleden sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA