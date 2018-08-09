Samsun'daki "Ekstrem Spor" Festivali Sona Erdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest" sona erdi.

Altınkaya Baraj Gölü'ndeki, Türkiye'nin önemli büyük su kanyonlarından Şahinkaya Kanyonu'nda düzenlenen festivale, kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline ve highline (iple yüksekten atlama), kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti dallarında 14 ülkeden 672 lisanslı sporcu katıldı.

Festival kapsamında Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu, Çobanlı İskelesi Atakum'da gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılan yarışmalara ise 9 ülkeden 350 sporcu katıldı.