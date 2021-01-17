Samsun'da kent merkezinde tarihi doku ortaya çıkacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına başlanan meydan düzenlemesi ile kent merkezindeki tarihi doku ortaya çıkacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına başlanan meydan düzenlemesi ile kent merkezindeki tarihi doku ortaya çıkacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Subaşı Meydan Projesi ile 1472 metrekare alandaki tarihi dokunun çevresindeki yapılar yıkılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin tarihi kimliğine uygun çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Subaşı Meydanı düzenleme çalışmalarının da bunlardan biri olduğuna işaret eden Demir, "Yıkım çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında meydan içindeki tarihi doku ortaya çıkarılacak. Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak. Tarihi dokuya uygun bir mescit inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

Demir, Subaşı Meydanı'ndaki yeni düzenleme çalışmalarının bölgeye büyük değer katacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 150 araç kapasiteli tam otomatik mekanik sistemli 2 katlı otopark da inşa edilecek. Subaşı tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile fark yaratacak. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü