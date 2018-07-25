Samsun'da İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, vatandaşların imar barışından yararlanması için bilgilendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.

Oral, yaptığı açıklamada, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesi hususunda bilgilendirme semineri gerçekleştireceklerini kaydetti.

Vatandaşların imar barışından nasıl yararlanacağını bilmediğini aktaran Oral, "İmar barışı birçok vatandaşımızın ruhsatsız binası için büyük bir şans. Ama insanlar bundan nasıl yararlanacaklarını tam olarak bilmiyor. Biz de özellikle mahalle muhtarlarına eğitim vererek, imar barışından yararlanmaları için bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Cuma günü Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda yapacağımız toplantıya tüm Samsunluları davet ediyoruz." dedi.

Bilgilendirme toplantısında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerinin ilgili yasa hakkında detaylı bilgi vereceği öğrenildi.