Samsun'da çiftçinin yeni gelir kapısı "salep orkidesi"nin hasadı başladı

Samsun'da Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırlandığı proje kapsamında 2016 yılında 6 dönüm arazide 6 çiftçi ile ekimine başlanan salep orkidesinin üretim alanı 40 dönüme yükseldi.

Samsun'da Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırlandığı proje kapsamında 2016 yılında 6 dönüm arazide 6 çiftçi ile ekimine başlanan salep orkidesinin üretim alanı 40 dönüme yükseldi.

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması sayesinde salep orkidesi üretim alanı zamanla arttı.

Bu yıl 19 Mayıs ilçesinde 51 çiftçinin 40 dönüm arazide ektiği salep orkidesinden 35 ton rekolte bekleniyor.

Hasadına başlanan salep orkidesinin yumruları kurutulduktan sonra kilogramı 1000 liraya kadar alıcı buluyor.

EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni tip koronavirüs sürecinde çiftçileri kısıtlamadan muaf tutmasından memnun olduklarını aktardı.

Salgın sürecinde üretime devam ettiklerine vurgu yapan Karaman, "Şu an salep orkidesinin hasat zamanı geldi. Bir yandan salep orkidesi fidesini çoğaltmaya diğer yandan iç ve dış pazardaki talebi karşılamaya çalışıyoruz. 19 Mayıs ilçesinde 40 dönüm üretim alanı oldu, bu yıl bu üretim alanını 60 veya 70 dönüme çıkarmayı planlıyoruz. İhtiyacımız kadarını satacağız diğer kısmı ile üretimi arttıracağız." diye konuştu.

"Bu yıl 30 veya 35 ton rekoltemiz olacak"

Karaman, salep talebine yeterince cevap veremediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Talepleri programımıza alıyoruz, özellikle tohumluk siparişi var, onları yıl bazına yayarak karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda salep orkidesini kurutma ve işleme amaçlı isteyen firmalara biraz daha sabretmelerini istiyoruz. Bu yıl çiftçimizden salep yumrularını yaş olarak kilogramını 100 liradan alıyoruz. Kurutma olarak pek satış yapmasak da elimizde ihtiyaç dolayısıyla kuruttuğumuz ürünlerin kilogramını ise 1000 liraya satıyoruz. Bu yıl 30 veya 35 ton rekoltemiz olacak ama bunun tamamını satmayacağız, yüzde 50'sini arazi çoğaltmak adına tohumluk olarak kullanacağız."

Salep orkidesinin kazancının iyi olduğunu aktaran Karaman, "Çiftçimiz ektiği arazide metrekareye bir kilogram civarında ürün alıyor. Metrekareden 100 lira kazanmış oluyor, ortalama 500 metrekare alanda üretim yapan çiftçimiz eğer işçiliğini de kendisi yaparsa 50 bin lira civarında kazanmış oluyor. Bizden üretim amaçlı tohumluk alan çiftçilerimize 10 yıl ile 30 yıl arasında alım garantisi veriyoruz." diye konuştu.

Üretici Hüseyin Şimşek ise 100 metrekarede model dikim yaptığını belirterek, "Şimdi bu alanı 500 metrekare sonra 1 dönüme çıkartmayı planlıyorum. Doğal bir ürün olduğu için insan sağlığına önemli katkıları var. Bu bölgede salep rekoltesi her yıl artıyor ve buna bağlı olarak da talep de artıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün