Samsun'da baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Samsun'da baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldı

Samsun'da baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Samsun'daki baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Samsun'daki baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazanların 1 milyon 600 bininin Bafra'da balık gölleri başta olmak üzere, Derbent, Altınkaya, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarına bırakıldığını belirtti.

İç sulardaki su ürünleri popülasyonunun artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak balıklandırma çalışması yaptıklarını kaydeden Sağlam, "Proje ile su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi ve amatör balıkçılık turizmine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Akarsu ve göletlerdeki balık varlığının devamlılığının sağlanabilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Balıklandırma çalışmalarıyla gölet ve akarsulardaki mevcut balık varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık ürünlerinin artırılması ve vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Ortalama 3-5 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 40-50 santimetreye ulaşmasını bekliyoruz. Balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettik. Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir."

Samsun'da baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldı
Samsun'da baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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Samsun'da baraj ve göllere 1 milyon 600 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haberler Ekonomi
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