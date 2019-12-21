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Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin KaramanSamsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8,...

21.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:21
Samsun Canik Belediyespor: 53 - Çankaya Üniversitesi: 74

Salon: Mustafa Dağıstanlı


Hakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin Karaman


Samsun : Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6


Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 6, Derin Yaya 6, Putnina 4, Bahar Öztürk 11, Warley 11, Nilay Aydoğan 4


1. Periyot: 7-20


Devre:  17-38


3. Periyot: 34-51


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Kaynak: Hürriyet

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