Samsun Canik Belediye - Adana Aski: 54 - 66

SALON: Mehmet Can Öztürk Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, İsmail Aydın, Halit Can Cihan

SAMSUN CANİK BELEDİYE: Aysu Keskin 8, Tuğçe Beyzi, Geren Gökdemir 8, Donley Smith 14, Begüm Dalgalar 6, Taylor Elizabeth 6, Gizem Yavuz 8, Duygu Fırat 2, Süer Parlak, Nilay Aydoğan 2, Neslihan Demir

ADANA ASKİ: Monae Williams 15, Michelle Snow 24, Şaziye İvegin Üner, Öykü Taşkın, Melike Bakırcıoğlu, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Marina Baş, Gizem Eryılmaz, Kamile Nacickaite 5, Gamze Takmaz 7, Nilay Kartaltepe 13

1'İNCİ PERİYOT: 16-14

DEVRE: 24-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-51

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Samsun Canik Belediye sahasında Adana ASKİ'ye 66-54 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Samsun Canik Belediye 13'üncü kez sahadan mağlup ayrılırken, Adana ASKİ'de 4'üncü galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Adana ASKİ'den Donette Je Michelle Snow oldu.

- Samsun