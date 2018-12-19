Samsun Büyükşehirden 3 Bin 500 Çalışana Müjde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni şahin, bir banka ile düzenlenen ve 3 bin 479 çalışanı 'eşit bir şekilde' kapsayan protokole imza atarak işçileri bir kez daha sevince boğdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bir banka arasında 4 yıl süre ile yapılan 'Maaş Promosyon Sözleşmesi', Başkan Zihni Şahin ile banka yetkilileri arasında imzalandı. Toplam 3 bin 479 işçiyi sevince boğan sözleşmeye imza atan Başkan Zihni Şahin, "İşçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz" dedi.

Önce toplu sözleşme, sonra promosyon

Görev yaptığı süre içerisinde işçinin, çalışanın hakkını korumaya ayrı bir özen gösterdiğini belirten Başkan Zihni Şahin, törende ayrıca, "Geçtiğimiz ay ilk toplu sözleşmemizi gerçekleştirerek 2 bini aşkın işçimizi mutlu etmiştik. Bugün de Büyükşehir Belediyesi SASKİ ve bağlı şirket personelini kapsayan 4 yıl süreli maaş promosyon sözleşmesine imza attık. Samsunlulara hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışan ve helalinden evine ekmek götüren her işçimize emeklerinin karşılığını vermek bizlerin boynunun borcudur. Çünkü bizler, çalışanın, hak ederek kazanın emeğinin karşılığını vermeyi emreden bir dinin mensuplarıyız" açıklamasında bulundu.

Başkan Zihni Şahin ayrıca, eskiden maaş miktarlarına göre belirlenen promosyonun bu herkese eşit miktarda dağıtılacağını da açıklayarak, "Bu noktada adaletli ve eşitlikçi olmaya özen gösterdik. Bu sözleşmemiz işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen imza törenine Bem-Bir-Sen Başkanı Nurettin Sever ile Belediye-İş Başkanı İlyas Yiğit de katılırken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fikret Vatansever, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır ile SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu da Başkan Zihin Şahin'e eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA