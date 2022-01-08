Samsun Basketbol Akademi: 72-Fenerbahçe Koleji: 97

SAMSUN (İHA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2.Lig Grup B maçında kendi sahasında Fenerbahçe Koleji'ni ağırlayan Samsun Basketbol Akademi, sahadan 72-97 mağlup ayrıldı.

Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji ile Samsun Basketbol Akademi, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Koleji, rakibini 97-72 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyodu 19-16 Samsun Basketbol Akademi'nin üstünlüğü ile geçilirken, devre 50-39 Fenerbahçe Koleji lehine kapandı. 3. ve 4. devreyi de önde kapatan Fenerbahçe Koleji sahadan 97-72 galibiyetle ayrıldı.

Samsun Basketbol Akademi'de 4 dakika süre alan Can Yamanoğlu'nun performansı ise göz doldurdu. Yamanoğlu, süre aldığı 4 dakikada takımına 7 sayı ve 1 ribauntluk katkı sağladı.

Samsun Basketbol Akademi, bu mağlubiyet ile 9. maçında 6. mağlubiyetini aldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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