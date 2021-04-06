'Şampiyonluklar sayılsın' diyen Engin'in eski görüntüleri ortaya çıktı! Kendisiyle çelişti

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Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarının sayılmasına ilişkin, "Sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" sözleriyle gündeme oturmuştu. 8 yıl önce HaberTürk'te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında konuşan Engin'in 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili, "Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu farklı bir kategori olduğu için sayılmadı, 1959 sonrası değerlendiriliyor" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Vahdettin Engin geçtiğimiz günlerde Haber Global'de yayınlanan Kontra programında 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve gündeme oturmuştu. Engin, "Tarihçi olarak kanaatim bunları göz ardı ederek sadece 1959 ve sonrasını kabul etmek doğru gelmiyor" demişti. Engin'in sosyal medyada ortaya ortaya çıkan ve 8 yıl öncesine ait olan görüntülerinde, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için "Onlar farklı kategori" demesi dikkat çekti.

"FARKLI KATEGORİ OLDUĞU İÇİN SAYILMADI"

Vahdettin Engin'in, 8 yıl önce HaberTürk'te yayımlanan Tarihin Arka Odası programında bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu farklı bir kategori olduğu için sayılmadı, 1959 sonrası değerlendiriliyor" dediği görüntüler ortaya çıktı.