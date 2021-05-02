Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım
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Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, küme düşme mücadelesi veren başkent ekibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'yle karşılaşıyor. 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibi Gençlerbirliği'nde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor maç kadrosunda yer almıyor.

GALATASARAY'DA İKİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eğer iki isim de bu maçta kart görürse Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Sefa, Lima, Candeias, Stancu.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Kerem, Babel, Halil.

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