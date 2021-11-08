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Şampiyonluk oranlarında sürpriz değişim! Puan farkı gibi liste de şaşırtıcı

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12. haftayı 30 puanla lider kapatan Trabzonspor, Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Trabzonspor, güncellenen oranlarda net favori gösterildi. Geçen hafta İkinci favori gösterilen Beşiktaş, konumunu Fenerbahçe ile paylaştı. En az şans yine Aslan'a verildi.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2,45, en yakın takipçisi Beşiktaş'a da 3,30 oran verilmişti. Bu hafta oluşan farktan sonra oranlarda da büyük değişim görüldü.

Trabzonspor'un oranı 2.15 olarak belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4.10'luk oranla ikinci aday gösterildi. Galatasaray'da ise bir değişiklik yok.

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00

2,45 Trabzonspor

3,30 Beşiktaş

3,40 Fenerbahçe

5,00 Galatasaray

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