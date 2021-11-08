Şampiyonluk oranlarında sürpriz değişim! Puan farkı gibi liste de şaşırtıcı

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2,45, en yakın takipçisi Beşiktaş'a da 3,30 oran verilmişti. Bu hafta oluşan farktan sonra oranlarda da büyük değişim görüldü.

ASLAN DEĞİŞMEDİ

Trabzonspor'un oranı 2.15 olarak belirlendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4.10'luk oranla ikinci aday gösterildi. Galatasaray'da ise bir değişiklik yok.

YENİ ORANLAR

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

2,45 Trabzonspor

3,30 Beşiktaş

3,40 Fenerbahçe

5,00 Galatasaray

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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