Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
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Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı

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Ligin bitimine 3 müsabaka kala şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. 39. haftada Beşiktaş'ın 7-0'lık galibiyeti ve Fenerbahçe'nin tekrar 2. sıraya kurulması; İddaa oranlarını değişime sürükledi. Siyah beyazlı ekibe verilen oran, adeta "Beşiktaş şampi..." dedirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları düşüş gösterdi.

Bir önceki haftanın şampiyonluk oranlarına kıyasla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları, galibiyet almalarına rağmen 9.00'dan 12'ye ve 5.50'den 6'ya geriledi. Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak ortadan kalktığı için şampiyonluk oranı verilmedi. Derbinin sonucunun ardından oranlarda yine büyük bir değişim bekleniyor.

Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı

İşte Oranlar:

Beşiktaş: 1.05

Fenerbahçe: 6.00

Galatasaray: 12.00

Geçen haftanın oranları:

Beşiktaş: 1.10

Fenerbahçe: 5.50

Galatasaray: 9.00

Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
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