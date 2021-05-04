Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı

Ligin bitimine 3 müsabaka kala şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi. 39. haftada Beşiktaş'ın 7-0'lık galibiyeti ve Fenerbahçe'nin tekrar 2. sıraya kurulması; İddaa oranlarını değişime sürükledi. Siyah beyazlı ekibe verilen oran, adeta "Beşiktaş şampi..." dedirtti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları düşüş gösterdi.