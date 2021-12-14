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Şampiyonluk oranları güncellendi! Artık zirveye aday yeni bir takım var

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Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 1.28 ile favori gösterilmeye devam eden Trabzonspor'u 6.75'lik oranıyla Fenerbahçe takip etti. Başakşehir ise büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ın önüne geçti. Kayserispor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'a 10.50 oran verildi ve şampiyonluğun 3. favorisi konumunda gösterildi.

Lider Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğu için mutlak favori gösterilmeye devam ediyor. Tamamlanan 16. haftanın ardından bordo-mavililer 1.28 oranıyla Süper Lig devlerinin uzak ara önünde yer aldı.

BAŞAKŞEHİR, GALATASARAY'I GEÇTİ

Trabzonspor'a 1.28 oran verilirken Fenerbahçe'ye 6.75, Beşiktaş'a ise 10.50 oran verildi. Başakşehir 16.00 oranla Galatasaray'ı geçerken sarı-kırmızılılar 21.00 oranla şampiyonluk favorisi 4 takım içinde son sırada yer aldı.

  • Trabzonspor-1.28 (Eski oran: 1.25)
  • Fenerbahçe-6.75 (Eski oran: 4.75)
  • Beşiktaş-10.50 (Eski oran: 12.00)
  • Başakşehir-16.00
  • Galatasaray-21.00 (Eski oran: 12.00)

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