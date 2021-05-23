Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille şampiyonluğa koşuyor. İlk yarıyı deplasmanda Angers karşısında 2-0 önde kapayan konuk ekipte Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfretmesi sosyal medyada gündeme oturdu. Atak esnasında ofsayt bayrağı kalkması üzerine Burak yan hakeme, "S...l.." diyerek tepki gösterdi.

Fransa'da Lille forması giyen 3 futbolcumuzun da sahada olduğu şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Adım adım şampiyonluğa giden konuk ekipte Burak Yılmaz'ın maçın yan hakemine söylediği sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

OFSAYT SONRASI ÇILDIRDI

Burak Yılmaz, bir pozisyonun ardından kalkan ofsayt bayrağı sonrası yan hakeme dönerek, "S...l..." dedi. Bu Türkçe küfür sosyal medyaya damga vururken, konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.