Şampiyonluk maçı ertelenen boksör Serdar Avcı, altın kemer için hazırlıklarına başladı
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Şampiyonluk maçı ertelenen boksör Serdar Avcı, altın kemer için hazırlıklarına başladı

18.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:49
Şampiyonluk maçı ertelenen boksör Serdar Avcı, altın kemer için hazırlıklarına başladı

yaptığı açıklamada, "13 Şubat'ta Kiev'de yapılması gereken maça rakibim gelmedi.

yaptığı açıklamada, "13 Şubat'ta Kiev'de yapılması gereken maça rakibim gelmedi. Kovid-19 olduğunu söylediler. Fakat kendisi ceza aldı. Federasyonun kararı ile rakibim maça çıkmadığı için şampiyonluk kemeri boşa düştü. 2 ay içinde yeni bir rakip ile Ukrayna'da maça çıkacağım. Hazırlıklara şimdiden başladık. Bakalım rakibim kim olacak? Karşıma kim çıkarsa çıksın kemeri kazanıp ülkeme götüreceğim" dedi.

"MAÇA ÇOK CİDDİ HAZIRLANACAĞIM"

Altın kemer maçı için çok ciddi bir hazırlık süreci geçireceğini belirten Avcı, "İstanbul'da bir hafta kaldıktan sonra yeniden Ukrayna'ya gelerek Dnipro kentinde kampa gireceğim. Ayçın Özsakabaşı ve Kadıköy Boks Spor Kulübü Başkanı, ana sponsorum Osman Demirtaş da kamp sürecinde yanımda olacak. Dnipro'daki sparring antrenmanlarının ardından, Kiev'e gelerek kendi antrenörümle teknik antrenmanları tamamlayacağım. Ülkem için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Serdar Avcı'nın kardeşi Arda Tamer Avcı, 13 Şubat'ta Ukrayna'da çıktığı maçta hafif sıklette UBO kıtalararası şampiyonluk kemerini kazanmıştı.


- Kiev
Şampiyonluk maçı ertelenen boksör Serdar Avcı, altın kemer için hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sonat KEREM

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