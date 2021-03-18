Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Chelsea, sahasında Atletico Madrid'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Chelsea, sahasında Atletico Madrid'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

18.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 01:07
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Chelsea, sahasında Atletico Madrid'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Chelsea, Atletico Madrid'i 2-0 yendi ve toplamda 3-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Mavilerin golleri Hakim Ziyech ile Emerson'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Chelsea ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Londra ekibi 2. maçta da oyunun hakimiydi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazandı ve toplamda 3-0'lık skora ulaşarak çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

SAVIC'E KIRMIZI KART

Maçın 34. dakikasında Hakim Ziyech'in golü Timo Werner'in asistiyle geldi ve ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda Atletico Madrid Correa, Dembele ve Lemar gibi kozlarını oyuna sürse de gol bulmayı başaramadı. 81. dakikada Stevan Savic kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın 90+4. dakikasında Emerson'un golüyle Chelsea skoru 2-0 yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

KURA ÇEKİMİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.

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