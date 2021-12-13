Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? 2022 Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu?
Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası son 16 eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? sorusu bu kapsamda merak edilen konular arasında yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin yapılmasının ardından PSG ile Manchester United en dikkat çeken eşleşme oldu. Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecekler.
Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? sorusu spor meraklıları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekiminde sekiz grup birincisi ve sekiz grup ikincisi katıldı. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemedi. Peki; Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri nasıl oldu?
- Benfica - Real Madrid
- Villarreal - Manchester City
- Atletico Madrid - Bayern Münih
- Salzburg - Liverpool
- Inter - Ajax
- Sporting - Juventus
- Lille - Chelsea
- Manchester United - PSG
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
- SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus
- SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katılacak. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemeyecek.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet