Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? 2022 Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri nasıl oldu?

Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman? sorusu spor meraklıları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekiminde sekiz grup birincisi ve sekiz grup ikincisi katıldı. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemedi. Peki; Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri nasıl oldu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Lille - Chelsea

Manchester United - PSG

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

KURA ÇEKİMİNDE EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasına sekiz grup birincisi seribaşı, sekiz grup ikincisi ise seribaşı olmadan kuraya katılacak. Aynı grupta yer alan takımlar birbiriyle eşleşemezken yine aynı ligden gelen kulüpler de kurada eşleşemeyecek.

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