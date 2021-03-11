Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak
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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak

11.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:52

Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto hezimeti sonrası Juventus'ta Cristiano Ronaldo ile yollar ayrılabilir. Portekizli yıldız futbolcunun İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami ile temas halinde olduğu belirtildi.

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun MLS ekibi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'yu uzatmada 3-2 yenmesine rağmen rakibine elenerek turnuvaya veda eden Juventus'ta Ronaldo ayrılığı yaşanabilir. İngiliz basını Portekizli yıldız futbolcunun Amerika'ya transfer olabileceğini yazdı.

Haberde David Beckham'ın takımında görmek istediği Cristiano Ronaldo için hem Juventus'a reddedemeyeceği bir teklif yapacağı hem de yıldız futbolcunun ilgisini çekecek 3 yıllık sözleşme sunacağı belirtildi.

JUVENTUS GİTMESİNE ONAY VERECEK

36 yaşındaki futbolcunun Juventus ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Juventus'un da yıllık 31 milyon euroluk maaşı nedeniyle yaz transfer döneminde yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.

BECKHAM RONALDO'YU İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde David Beckham verdiği bir röportajda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi takımında görmek istediğini dile getirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak
Haber Yorumları (7)
BALTA: Ali koç alır ronaldoyu para var huzur var
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
M: Yazık olur abd ye giderse
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RORRRNALDO: Şuan türkiye için fazla. İyice posasının çıkması gerek. 3 sene daha oynar. 39 yaşında getiririz.
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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