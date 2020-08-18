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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik...

İlk yarı finalde bugün TSİ 22.00'de RB Leipzig ile Paris Saint-Germain, ikinci yarı final maçında da yarın TSİ 22.00'de Bayern Münih ve Lyon karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik...
18.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:00

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor.

Dünya futbolunun zirvesindeki yıldızlar Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği takımların ikisi birden 14 yıl sonra ilk kez son dörde kalamadı.

30 yıl sonra ilk kez İngiliz, İtalyan ya da İspanyol takımları yarı finale yükselemedi.

İki yarı finalde de Alman ve Fransız takımları karşı karşıya gelecek.

İlk yarı finalde bugün TSİ 22.00'de RB Leipzig ile Paris Saint-Germain, ikinci yarı final maçında da yarın TSİ 22.00'de Bayern Münih ve Lyon karşılaşacak.

Final maçı ise Pazar günü yine Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

Alman teknik direktörler yükselişte

Yarı finale kalan dört takımın üçünün teknik direktörleri Alman.

RB Leipzig ve Bayern Münih'in yanı sıra Paris Saint-Germain'i de Alman bir teknik direktör çalıştırıyor.

Atletico Madrid'i eleyerek yarı finale yükselen Alman ekibi RB Leipzig'in başında, Julian Nagelsmann var.

33 yaşındaki teknik adam bir yılı aşkın süredir takımının başında ve yıldızı parlayan Alman teknik direktörler arasında sayılıyor.

Julian Nagelsmann, RB Leipzig'den önce Hoffenheim'ı alt ligden çıkarıp Bundesliga'ya ve Şampiyonlar Ligi'ne kadar taşıdı.





Yarı finaldeki diğer Alman takımı Bayern Münih ise Barcelona'ya tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşatarak 8-2'lik skorla yarı finale yükseldi.

Bayern Münih'i 55 yaşındaki teknik direktör Hans-Dieter Flick çalıştırıyor.

Takımın eski futbolcusu olan ve uzun yıllar yardımcı antrenörlük görevi yapan Flick, Bayern Münih ile çıktığı 33 maçta 30 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı.





Fransız ekibi Paris Saint Germain'in başında da bir Alman teknik direktör var.

46 yaşındaki eski futbolcu Thomas Tuchel, 2018'den bu yana PSG'nin başında ve Fransa Ligi'ni iki, Fransa Kupası'nıd a bir kez kazandı.

Thomas Tuchel daha önce ülkesi Almanya'da Mainz 05 ve Borussia Dortmund'u çalıştırmıştı.

Tuchel, Borussia Dortmund'u Almanya Kupası şampiyonu yapmıştı.

BBC
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