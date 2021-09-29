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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi

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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Real Madrid, sahasında Sheriff'e 2-1 mağlup oldu. 11 milyon euroluk kadro değeriyle büyük bir sürprize imza atan ve İspanyol devini sahadan silen Moldova ekibi, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda haftayı lider bitirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürpriz sonucuna Sheriff imza attı. Moldova ekibi, Real Madrid'in kalesi Barnebeu'da eflatun-beyazlıları 2-1 devirdi ve grupta 2'de 2 yaptı.

90. DAKİKADA MUTLU SONA ULAŞTILAR

Karşılaşmanın 25. dakikasında Yaxshiboyev'in golüyle Sheriff, Real Madrid öne geçmeyi başarırken ilk yarıyı bu skorla bitti. Real Madrid ikinci yarı ataklarını sıklaştırarak gol yollarında etkili olmaya çalıştı ve 65. dakikada penaltıdan Benzema'nın golüyle maça eşitliği getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise sahneye çıkan Thill'in golü, Sheriff'e tarihi zaferi getirdi.

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Haber: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi - Haberler Spor
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