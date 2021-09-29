Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Moldova ekibi Sheriff, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yendi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürpriz sonucuna Sheriff imza attı. Moldova ekibi, Real Madrid'in kalesi Barnebeu'da eflatun-beyazlıları 2-1 devirdi ve grupta 2'de 2 yaptı.

90. DAKİKADA MUTLU SONA ULAŞTILAR

Karşılaşmanın 25. dakikasında Yaxshiboyev'in golüyle Sheriff, Real Madrid öne geçmeyi başarırken ilk yarıyı bu skorla bitti. Real Madrid ikinci yarı ataklarını sıklaştırarak gol yollarında etkili olmaya çalıştı ve 65. dakikada penaltıdan Benzema'nın golüyle maça eşitliği getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise sahneye çıkan Thill'in golü, Sheriff'e tarihi zaferi getirdi.

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