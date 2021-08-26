Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Dinamo Zagreb'i 3-0 yenen Moldova ekibi Sheriff, ikinci maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve grup aşamasına kaldı. 1997 yılında kurulan kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek.