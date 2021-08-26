Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Dinamo Zagreb'i 3-0 yenen Moldova ekibi Sheriff, ikinci maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve grup aşamasına kaldı. 1997 yılında kurulan kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu eşleşmesi tarihi bir maça sahne oldu. Moldova temsilcisi Sheriff, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'i eleyerek tarihinde ilk kez grup aşamasına kaldı.

MOLDOVA TARİHİNDE BİR İLK

Dinamo Zagreb'i 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla Devler Ligi'nin dışına iten Sheriff, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan ilk Moldova takımı oldu. Gecenin diğer maçında Salzburg'da Brondby'i eleyerek grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

Ali Gülhan
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