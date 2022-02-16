Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farka boğdu - Haberler
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farka boğdu

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, deplasmanda Sporting'i 5-0 mağlup etti. İngiliz devi, Portekiz'de adeta gövde gösterisi yaparken Bernardo Silva 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Estadio Jose Alvalade Stadı'nda Manchester City'i ağırlayan Sporting bozguna uğradı. İngilizler mücadeleyi 5-0 kazanırken, büyük bir mucize gerçekleşmemesi durumunda çeyrek final biletini cebine koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farka boğdu

BERNARDO SILVA MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Mahrez, 17. dakikada Bernardo Silva, 32. dakikada Foden, 44. dakikada Bernardo Silva ve 58. dakikada Sterling kaydetti. Deplasmanda aldığı bu galibiyetle çeyrek finali neredeyse garantileyen İngiliz devi, 9 Mart'ta Portekiz ekibini kendi sahasında konuk edecek.

Ali Gülhan
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Manchester City FC, Sporting, Spor, Haberler

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