Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bozgun! Manchester City, deplasmanda Sporting'i farka boğdu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Estadio Jose Alvalade Stadı'nda Manchester City'i ağırlayan Sporting bozguna uğradı. İngilizler mücadeleyi 5-0 kazanırken, büyük bir mucize gerçekleşmemesi durumunda çeyrek final biletini cebine koydu.

BERNARDO SILVA MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmada Manchester City'e galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Mahrez, 17. dakikada Bernardo Silva, 32. dakikada Foden, 44. dakikada Bernardo Silva ve 58. dakikada Sterling kaydetti. Deplasmanda aldığı bu galibiyetle çeyrek finali neredeyse garantileyen İngiliz devi, 9 Mart'ta Portekiz ekibini kendi sahasında konuk edecek.