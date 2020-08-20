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Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon ağlarını da sarsan Robert Lewandowski, bu sezon 15 gole ulaştı ve Alman ekibinin Devler ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcusu oldu. Lewandowski ayrıca, bu rakamla Cristiano Ronaldo'yu da yakalamış oldu.

20.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:24

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda fırtına gibi esiyor. Son olarak Lyon'a attığı golle tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakalamayı başardı.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Lyon'u 3-0 mağlup ederek finale yükselirken Robert Lewandowski bu maçı da boş geçmedi. Karşılaşmanın 88. dakikasında Marcelo ve Denayer'in üzerinden yaptığı vuruşla farkı 3'e çıkaran Polonyalı golcü, bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda gol attı.

9 MAÇTA 15 GOL

Kızılyıldız'a iki maçta 5, Olympiakos'a iki maçta 3, Tottenham'a 2 gol atan Polonyalı golcü, Chelsea'ye 3, Barcelona ve Lyon'a da 1'er gol attı. Forma giydiği 9 Devler Ligi maçında rakip fileleri 15 kez havalandıran yıldız, Cristiano Ronaldo'yu da yakaladı.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardından bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 15 gol atan ilk oyuncu, Bayern Münih forveti Robert Lewandowski oldu. Portekizli yıldız bunu 2013-14, 2015-16 ve 2017-18'de olmak üzere üç kez başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
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