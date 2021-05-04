Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi
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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi

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Şampionlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek toplamda 4-1'lik skorla finale yükselen ilk takım oldu. Riyad Mahrez, İngiliz devini golleriyle İstanbul'a taşıyan isim oldu. Böylece Manchester City, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'le karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan İngiliz ekibi, rövanş karşılaşmasında da rakibini 2-0'la geçerek adını İstanbul'da oynanacak finale yazdırdı.

MAHREZ DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 11. dakikasında Riyad Mahrez'in golüyle öne geçen Manchester City, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda finale yükselmek için daha istekli ve arzulu görünen Manchester City, 63. dakikada yeniden Mahrez'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise Angel Di Maria kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda PSG'nin direnci iyice düşerken Mahrez hat-trick'i kaçırdı. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, toplamda 4-1'lik skora ulaşarak finale adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi
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