Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi

Şampionlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek toplamda 4-1'lik skorla finale yükselen ilk takım oldu. Riyad Mahrez, İngiliz devini golleriyle İstanbul'a taşıyan isim oldu. Böylece Manchester City, ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısı gösterdi.