Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Leipzig'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi
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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Leipzig'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

11.03.2021 00:50 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:07

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Kırmızılar, koronavirüs önlemleri kapsamında Macaristan'da oynan mücadelede Alman temsilcisine şans tanımadı ve sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Liverpool ile Red Bull Leipzig karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skora ulaştı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada ikinci yarıda kilidi açan isimler ilk maçtaki gibi Salah ve Mane oldu.

Red Bull Leipzig gol bulmak için Sörloth, Kluivert ve Hwang Hee-Chan'i oyuna aldı ancak Liverpool'da 70. dakikada Salah sahneye çıktı. Sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini ekarte ederek penaltı noktasının önünde topu kalecinin soluna plaseyle gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Leipzig'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi

4 DAKİKA SONRA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Golden 4 dakika sonra ise Mane sahneye çıktı. Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Öte yandan Liverpool'da Milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ise 19 Mart'ta gerçekleştirilecek. Çeyrek final ilk maçları 6-7 Nisan, rövanşlar ise 13-14 Nisan'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Leipzig'i 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi
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